Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta, unitamente ai dipendenti del Comune di Andria, esprimono cordoglio alla famiglia Di Bari per la scomparsa del compianto avv. Giuseppe di Bari, già Dirigente del Servizio Avvocatura ad Andria per lunghi anni.

«Ho conosciuto l’avv. Peppino di Bari quando ho mosso i primi passi nell’avvocatura, colpendomi di lui il rigore nello svolgimento della sua professione a servizio del Comune di Andria – ha dichiarato il Sindaco Giovanna Bruno, facendosi interprete del diffuso sentimento di affetto nei confronti dell’avv. Di Bari – L’ho ritrovato durante la mia personale esperienza politica e ne ho apprezzato sempre la disponibilità. Un cortese e affabile rapporto ci ha legato, anche quando ha cessato la sua attività comunale, improntato al rispetto e alla reciproca stima. Il Comune di Andria, in ogni sua articolazione, gli è grato per il suo qualificato apporto nel tempo».