A partire dal 3 novembre il dott. Alessandro Vito Volpe, già dirigente medico della Struttura Complessa di Chirurgia Generale, d’Urgenza e Nuove Tecnologie del Nuovo Ospedale Civile Sant’Agostino Estense, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, sarà il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia del Bonomo di Andria.

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia ottenuta presso l’Università degli studi di Parma e la successiva specializzazione in Chirurgia Generale, il dott. Volpe – il quale può vantare l’attività in qualità di autore e co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali oltre ad essere stato tutor/valutatore per l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia del tirocinio di area chirurgica per l’esame di abilitazione all’esercizio professionale di medico chirurgo – ha eseguito, dal 2014 fino al 2024, oltre tremila interventi dei quali milleduecento in qualità di primo operatore.

Il dott. Volpe, che ha anche ricoperto l’incarico professionale di Alta Specializzazione a valenza strategica di “Chirurgia metabolica delle iperglicemie e dislipidemie” e di “Chirurgia dell’Emergenza Urgenza”, dal 2022 ha avviato una collaborazione professionale con la Chirurgia Pediatrica del Policlinico Universitario di Modena, diretta dal dott. Pierluca Ceccarelli, nell’ambito della chirurgia robotica delle vie biliari. Nel dettaglio il dott. Volpe assicura un’attività di tutoraggio alla consolle per il miglioramento dello “skill” operatorio e per la prevenzione del rischio chirurgico, orientando le strategie chirurgiche nei casi di maggior complessità. Il nuovo direttore della UOC di Chirurgia di Andria si è anche fatto promotore, all’interno della Struttura Complessa di appartenenza, dell’introduzione di nuovi approcci terapeutici. In particolare nel 2009, al termine della Scuola Speciale ACOI di Chirurgia Bariatrica, ha eseguito la prima Sleeve gastrectomy laparoscopica del proprio Ospedale.

Con una trentennale esperienza nel campo della chirurgia colo-rettale, epato-bilio-pancreatica, bariatrica e metabolica, in chirurgia d’urgenza e del politrauma, il dott. Volpe – socio ordinario dell’Associazione Chirurghi ospedalieri Italiani (ACOI), socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità (SICOB) e socio ordinario della SICE (Società Italiana Chirurgia Endoscopica) – partecipa continuativamente in qualità di relatore, docente e operatore ai corsi annuali della Scuola Nazionale di Chirurgia laparoscopica e mininvasiva.

Il dott. Volpe ha anche partecipato a missioni umanitarie con personale volontario dell’Ospedale Sant’Agostino Estense di Modena presso l’Ospedale di Tbilisi in Georgia e con un progetto del Ministero degli Esteri e dell’AISPO “Supporto alle strutture chirurgiche palestinesi mediante l’utilizzo di tecniche laparoscopiche e mini-invasive a basso costo” con spedizione chirurgica, di circa una settimana, a Gaza.