Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei partiti del centrosinistra andriese (PD, Andria Bene in Comune, AndriaLab, Futura, Italia Viva):

«La maggioranza di centro-sinistra, con senso di responsabilità e unità, esprime la propria soddisfazione per le parole di Antonio Decaro, che ha annunciato pubblicamente la scelta di rinunciare alla candidatura di Giovanna Bruno alle prossime elezioni regionali, affinché possa essere confermata alla guida della nostra città per un secondo mandato da Sindaca.

Siamo convinti che il profilo ideale per rappresentare Andria e l’intero territorio nella sfida regionale sarebbe stato proprio quello della Sindaca: il suo impegno, la sua credibilità e la forza del lavoro svolto in questi anni hanno restituito alla città il ruolo che le spetta nello scenario pugliese.

Ma, proprio per questo, oggi la comunità andriese ha bisogno di continuità. Accogliamo con convinzione e orgoglio, dunque, la prospettiva di un secondo mandato di Giovanna Bruno: il futuro di Andria passa dal completamento del percorso avviato, che ha già posto solide basi di cambiamento, risanamento e rilancio».