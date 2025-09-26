Non ci dovrebbero essere ulteriori soppressioni di autonomie scolastiche ed anzi il Comune di Andria chiederà l’attivazione di due nuove sezioni di scuola dell’infanzia in due diversi istituti della città. E’ questa la sintesi della delibera approvata dalla giunta comunale andriese e che racchiude la propria proposta alla Regione Puglia sul dimensionamento scolastico che negli ultimi anni ha tenuto banco in città per diversi mesi. La delibera approvata si basa sulla volontà dell’amministrazione comunale di non modificare nulla rispetto all’ultima importante riorganizzazione di due anni fa che ha diviso le scuole primarie e secondarie in nove istituti comprensivi. Una volontà ribadita anche all’interno di un incontro a Palazzo di Città con tutti gli attori in campo tra dirigenti scolastici, sindacati e associazioni del mondo scuola.

C’è bisogno di tempo per capire se l’organizzazione studiata due anni fa possa effettivamente essere efficace è l’obiettivo dell’ente più o meno condiviso con tutti i presenti anche se resta il problema, sollevato soprattutto dalla dirigente scolastica, dell’istituto “Cotugno”. Il nono comprensivo che sconta ancora numeri piuttosto bassi di iscritti soprattutto nell’avvio della scuola secondaria di 1° grado ormai due anni fa. Dalla dirigente è giunta chiara la richiesta innanzitutto della necessità di costuire un nuovo plesso per permettere di dividere la vecchia scuola elementare con la media. Elemento questo contenuto nel verbale sottoscritto dalle parti al termine della riunione ma che non trova al momento riscontri nella delibera comunale.

Ribadito il no ad eventuali spostamenti di plessi di scuola dell’infanzia come per esempio l’istituto “Carella” dell’IC “Verdi-Cafaro” più volte al centro di tentativi di scorporo nei precedenti due anni. L’istituto è a pochi metri dalla scuola primaria “Verdi” e raccoglie territorialmente bambini che per continuità didattica sono poi iscritti allo stesso istituto. Motivazioni ribadite dal Consiglio di Istituto e dalla dirigente Grazia Suriano. Dal tavolo di concertazione è emersa comunque nuovamente l’idea che in futuro si possa arrivare alle otto autonomie scolastiche così come negli anni era stata divisa la città tra gruppi e circoli didattici. Ma su questo per ora non c’è necessità di discussione ed anzi la buona notizia è la richiesta di due nuove sezioni di scuola dell’infanzia richieste dal comprensivo “Oberdan-Pertini” nel centro della città e dall’istituto “Mariano-Fermi” più in periferia.

Ora l’ultima parola sarà comunque quella della Regione dopo aver atteso anche l’eventuale parere della Provincia BAT.