La comunità parrocchiale di San Michele Arcangelo di Andria si prepara a celebrare il proprio Santo con una festa che unisce tradizione religiosa e musica dal vivo. Domenica 28 settembre, in via Sant’Angelo, oltre a tutti i riti religiosi è previsto infatti il live dei Mammalitaliani con un concerto gratuito.

«La musica accende la festa! Il 28 settembre 2025 la nostra comunità si prepara a cantare insieme a Mammalitaliani in un live indimenticabile, nella magica cornice di via Sant’Angelo», annunciano gli organizzatori. La serata promette di essere ricca di emozioni, con un repertorio di chitarre e grandi successi da vivere sotto le stelle della festa patronale.

L’evento è programmato per le ore 21:00 di domenica 28 settembre in via Sant’Angelo, con ingresso completamente gratuito per tutti i partecipanti. La band Mammalitaliani porterà sul palco i propri successi in una serata che si preannuncia coinvolgente per tutta la comunità.

La festa di San Michele Arcangelo rappresenta un momento importante per la comunità religiosa andriese, che quest’anno ha scelto di arricchire la celebrazione con un evento musicale aperto a tutti. L’iniziativa conferma la volontà di coniugare la dimensione spirituale della festa con momenti di aggregazione e condivisione culturale per coinvolgere fedeli e cittadini di tutte le età.