Dopo il successo della passata edizione, tutto pronto per l’attesissimo 2° torneo di “Padel by Night” organizzato dall’associazione sociale e culturale IdeAzione, in collaborazione con Planet Padel e lo Sport Academy Village.

Si terrà martedì 14 e mercoledì 15 Ottobre a partire dalle ore 21 presso lo Sport Academy Village in via Barletta 218, ad Andria.

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport in forte crescita, che unisce spettacolo e tanta adrenalina. Giocatori che in coppia saranno pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo e gli ambitissimi premi messi in palio.