Nel giorno dello sciopero generale “Blocchiamo tutto”, proclamato dai sindacati di base, diverse realtà del territorio si riuniscono per manifestare il proprio dissenso davanti al genocidio commesso dal Governo israeliano ai danni del popolo palestinese. L’appuntamento è oggi, 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ 𝟮𝟮 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 alle 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟵:𝟬𝟬 in 𝗩𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗿𝗶𝘀𝗽𝗶 (𝗮𝗻𝗴𝗼𝗹𝗼 𝗩𝗶𝗮 𝗥𝗲𝗴𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗴𝗵𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮) ad 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗶𝗮.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini su quanto sta accadendo a Gaza, con l’obiettivo di richiedere:

un cessate il fuoco immediato;

il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Governo italiano;

l’interruzione di tutti i rapporti politici, economici e militari con Israele, a tutti i livelli istituzionali.

Aderiscono all’iniziativa:

Andria Bene in Comune

CapitalSud APS

MòMò Murga

Legambiente Andria

Circolo Arci Cafiero

Coalizione Civica Barletta

La Fabbrica

Collettivo Entropia

I cittadini e le associazioni del territorio che hanno a cuore le sorti del popolo palestinese, sono invitati a partecipare alla manifestazione portando per strada bandiere, cartelli e, soprattutto, la loro voce.