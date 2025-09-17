«L’incontro odierno (ieri ndr) della I Commissione Consiliare della Regione Puglia, ha evidenziato un ulteriore slittamento nel completamento delle procedure che porteranno alla redazione del Progetto Esecutivo per la costruzione del Nuovo Ospedale di Andria. Che ovviamente produrrà uno slittamento dei tempi previsti per la indizione della gara d’appalto. Non possiamo non dirci preoccupati per questi continui inciampi procedurali».

Affida ad una nota la preoccupazione per il continuo ritardo nella chiusura dell’iter per il nuovo ospedale di Andria il comitato nato proprio per seguire passo dopo passo l’evoluzione di questa procedura per cui ieri si è appreso un nuovo slittamento dei tempi. «Per noi rimane fondamentale accelerare perché si arrivi alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma fra Regione Puglia, Ministero della Sanità e MEF – spiegano dal Comitato – Solo allora il procedimento progettuale e finanziario potrà dirsi concluso. Solo allora si potrà concretamente parlare di indizione della gara d’Appalto. In tale senso richiamiamo le responsabilità del Governo Regionale».