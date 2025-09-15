E’ stato consegnato alla dott.ssa Elena Albo il premio speciale “Alessandro D’Angelo” istituito dal Festival Castel dei Mondi per la miglior tesi di laurea magistrale sul tema “Strategie e pratiche di innovazione nel management delle imprese culturali e creative”. Il premio, con una dotazione economica di 3500 euro, è stato riservato a studenti laureati negli anni accademici ‘23/’24 e ‘24/’25 presso gli atenei di Puglia e Basilicata oltre che le Università di Milano. Proprio in quest’ultima città Alessandro D’Angelo, funzionario del comune andriese scomparso improvvisamente a novembre dello scorso anno all’età di 42 anni, aveva conseguito il suo titolo di studio. La 29esima edizione del Festival Castel dei Mondi è stata la prima senza Alessandro D’Angelo che negli anni ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo di uno degli appuntamenti più importanti per il teatro del mezzogiorno d’Italia. Per quasi un ventennio direttore organizzativo ha rappresentato un punto fermo imprescindibile per la realizzazione del Castel dei Mondi.

La dott.ssa Elena Albo ha vinto il premio speciale con un lavoro dal titolo “La Filologia nell’era della digitalizzazione: nuove prospettive nell’analisi testuale tra sfide ed opportunità, integrazione e metodologie emergenti”. Relatrice la Prof.ssa Claudia Corfiati e Correlatrice la Prof.ssa Carla Petrocelli del Corso di Laurea di II livello in Filologia Moderna dell’Università di Bari. La consegna all’interno delle sale appena ristrutturate dell’ex struttura mercatale di via Flavio Giugno ad Andria mentre al premio speciale hanno contribuito fattivamente il comune di Andria, il laboratorio di innovazione e impresa del dipartimento di economia dell’Università degli Studi di Bari e la fondazione Jannuzzi.