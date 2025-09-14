Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la tre giorni di “Azzurra Libertà – Protagonisti del Presente”, la Festa Nazionale di Forza Italia Giovani, che dal 12 al 14 settembre ha trasformato San Benedetto del Tronto in un laboratorio di idee, confronto e formazione politica.

Durante le giornate si sono susseguiti dibattiti, workshop e momenti di dialogo aperto con amministratori, giovani attivisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo.

I temi al centro del confronto hanno riguardato l’impegno civile, le prospettive di crescita dei territori e il ruolo delle nuove generazioni nel rinnovamento della politica.

«Questa edizione ha dimostrato che i giovani di Forza Italia hanno voglia di esserci, di proporre e di costruire un futuro migliore partendo dal presente. La passione e la partecipazione di San Benedetto del Tronto ci incoraggiano a proseguire con sempre maggiore determinazione nel nostro impegno politico a livello locale», ha dichiarato il Coordinatore cittadino del Movimento Giovanile, Michele Guadagno.

L’elevato numero di adesioni da ogni parte d’Italia ha confermato il successo dell’iniziativa, rafforzando lo spirito di comunità e la volontà di costruire insieme percorsi concreti di libertà, crescita e innovazione.

Un ringraziamento speciale va a tutti i relatori, ai volontari, alle istituzioni locali ed ai partner che hanno reso possibile questo appuntamento, destinato a diventare un punto fermo nel calendario nazionale di Forza Italia Giovani.