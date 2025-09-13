In occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza delle Cure e della Persona Assistita che si celebra il 17 settembre, il Comune di Andria – Assessorato alla Persona – in collaborazione con OPI BAT, invita la cittadinanza alla presentazione ufficiale del progetto C.A.R.E.S., un’iniziativa rivolta ai caregiver, ovvero a chi ogni giorno si prende cura di familiari fragili.

L’appuntamento è per mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 17:30, presso il Food Policy Hub (ex Chiostro di San Francesco), per un incontro pubblico gratuito pensato per valorizzare, informare e sostenere i caregiver nel loro ruolo delicato e spesso invisibile.

Il progetto C.A.R.E.S. si propone di fornire supporto e strumenti pratici ai caregiver, concentrandosi su due aspetti fondamentali: la gestione quotidiana del malato e il prendersi cura di sé stessi.

Alla presentazione del progetto interverranno il Sindaco di Andria Avv. Giovanna Bruno, l’Assessore alla Persona dott.ssa Dora Conversano, Nicola Tortora Vice Presidente OPI BAT e Vincenzo Abbasciano del Consiglio Direttivo OPI BAT.

«Un’occasione per fare rete e avviare percorsi condivisi – avverte l’Assessore Conversano – Incontro davvero prezioso utile a ricordarci sempre che prendersi CURA delle PERSONE è un percorso che aiuta tutti noi a crescere e ad arricchirci, che ha realmente senso solo se viene operativamente condiviso».