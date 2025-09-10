Riservata, generosa e sempre disponibile nel suo lavoro e non solo. E’ venuta a mancare nella giornata di oggi Mariarosaria Antolini, ostetrica e vero punto di riferimento per l’intera comunità andriese e per tantissime donne. Numerosi i ricordi e le attestazioni di stima affidati ai social. «Centinaia di donne, bambini, famiglie e colleghe oggi sono più sole. Il tuo sapere, la tua dedizione, la tua fede, la tua amicizia resteranno per sempre» – scrivono le sue colleghe in un post.

Una lunga ed importante attività all’interno del consultorio familiare dove ha trascorso gran parte della sua carriera tra interventi e formazione. Persona di fede, sempre pronta al servizio generoso verso gli altri, impegnata nell’Azione Cattolica Diocesana e nella sua comunità parrocchiale dove si è spesa con passione e gratuità. Si è spenta oggi dopo una lunga malattia, la salma veglia presso la casa funeraria del SS. Salvatore. Questa sera alle ore 21 presso la chiesa Sacro Cuore ci sarà un momento di preghiera. I funerali verranno celebrati domani pomeriggio alle 16.