Dopo il confortante debutto del week end, la macchina organizzativa della Rassegna – promossa dalla Civica Amministrazione di Andria, di concerto e con il sostegno di Regione Puglia e Puglia Culture – entra a regime e propone una serie di appuntamenti di grande richiamo, coniugando le varie location con gli spettacoli in cartellone e creando così una perfetta interazione tra eventi e ambiente urbano.

Si comincia lunedì 8 settembre con Il Mercante di Venezia, una delle opere più celebri di Shakespeare, primo step di una trilogia di Davide Lorenzo Palla, per la serie Shakespeare a Palla (musiche di Tiziano Cannas), in prima regionale. L’appuntamento è per le 21.15 presso il Caffè Grande Dame (sul centrale Corso Cavour), una location insolita per presentare un grande classico, che però rivela l’esplicita volontà dell’autore di portare il Teatro oltre gli spazi canonici e tradizionali, rendendolo accessibile anche ai profani e comunque ad un pubblico generalista.

Martedì 9, secondo atto di Shakespeare a Palla. In scena un altro capolavoro del Bardo, il Macbeth, questa volta nei locali di Pane e Pomodoro (Piazza La Corte) sempre alle 21.15.

Ancora martedì 9, nell’Anfiteatro della Villa Comunale alle ore 21.15, grande attesa per la prima regionale di “Liber Secundus: Ilio brucia”, dal secondo libro dell’Eneide di Virgilio. Lo spettacolo – nella versione elaborata dalla Compagnia Anagor; con Marco Menegoni; regia e luci di Simone Derai; live set Mauro Martinuz) – è interpretato interamente in versi e con metrica latina (sovratitoli tradotti in italiano). “Nella cosiddetta lingua morta, mai stata così viva, Menegoni/Virgilio richiama la memoria dello storico incendio di Troia, dello sterminio di un popolo e della concitata fuga per mare”. Si replica mercoledì 10. Stesso sito, stesso orario.

Mercoledì 10 – Pane e Pomodoro, Piazza La Corte, ore 21.15 – terzo ed ultimo appuntamento con Shakespeare a Palla. In scena l’Otello, in una versione che mira a “coinvolgere il pubblico in un’esperienza viva ed interattiva. Un altro viaggio tra sottintesi, simbolismi e zone d’ombra, per portare alla luce l’attualità delle trame shakesperiane, sempre intessute di vita e di passione”.

«Ventinove anni sono un lasso di Tempo più che congruo – ha ricordato la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – Congruo per testimoniare che questo Festival è ormai adulto, maturo e consapevole. È arrivato fin qui sperimentando, esplorando ed innovando. Ha resistito alle tendenze ed alle seduzioni commerciali ed alle massificazioni. Ha accompagnato in un percorso di crescita un’utenza sempre più vasta e partecipe. Ed oggi raccoglie un meritato consenso di critica e di pubblico. Un dato di fatto che non può non inorgoglire l’intera civica amministrazione da me presieduta».

L’organizzazione del Festival comunica che gli ultimi biglietti e titoli di accesso, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono disponibili per l’acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II ad Andria (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30).

Ulteriori informazioni potranno inoltre essere attinte dagli operatori allo Sportello dedicato, al numero telefonico 0883 290229, all’indirizzo [email protected] e sul sito www.casteldeimondi.com.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita anche su www.vivaticket.com.