Un corriere Amazon è stato ferito con un taglierino a un braccio nel pomeriggio di oggi ad Andria, da un 68enne che lo avrebbe aggredito per motivi legati al parcheggio del mezzo di lavoro. La vittima, un ragazzo di 27 anni originario di Palo del Colle, è stato soccorso dal personale del 118. Ha riportato una ferita che guarirà in massimo 15 giorni. Il presunto aggressore è stato fermato e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri intervenuti sul posto, il corriere aveva parcheggiato il furgone non lontano dal portone di un palazzo che si trova in via Sant’Andrea, per consegnare un pacco. Il mezzo avrebbe infastidito il 68enne: tra i due è nata una accesa discussione sfociata poi nel ferimento del 27enne. Il tutto è accaduto attorno alle 16.30.