Le campane a festa, i palloncini bianchi a forma di cuore, la musica, la banda ed i canti, le fiaccole ad accompagnare un moto di popolo che lega da secoli la città di Andria alla sua patrona e cioè la Madonna dei Miracoli. Si è ripetuto anche questa notte l’antico rito che ha accompagnato la statua della Madonna dalla Chiesa Cattedrale sino alle campagne dove c’è la basilica che porta il suo nome e custodisce l’antico quadro ritrovato nella grotta di Lama Santa Margherita nel 1576.

Un rito che difatto avvia i festeggiamenti per i santi Patroni della città e che caratterizzano le attività religiose e folkloristiche nel mese di settembre. Una prima assoluta anche per il rinnovato Comitato Feste Patronali presentato negli scorsi giorni ed al lavoro per coinvolgere la città in un appuntamento tra fede, tradizione e identità. Proprio quella identità che nella processione notturna, a partire dalle 3 di notte, tra l’ultimo venerdì e sabato del mese di agosto, la città di Andria ritrova dai più grandi ai più piccini in modo spontaneo con migliaia e migliaia di partecipanti radunati sul lungo percorso di circa 3 chilometri fino a piazza San Pio X. La Madonna dei Miracoli torna nelle campagne, nella sua Basilica, per benedire campi e raccolti che a queste latitudini significano vita, economia e benessere di centinaia di agricoltori.

Con questo scopo ormai da oltre 4 secoli si ripete un rito che coinvolge la santa Patrona della città per una leggenda tra racconti di contadini e fedeli e che nel prossimo anno celebrerà i 450 anni dal ritrovamento dell’effige ora custodita nella cripta della Basilica andriese. Al termine del suo viaggio per la città la celebrazione di una santa messa officiata dal Vescovo Mons. Luigi Mansi che proprio nei giorni scorsi aveva lanciato un appello alla partecipazione. Parole di pace e di richiamo quelle del pastore andriese. Ora la statua della Madonna dei Miraoli sosterà per alcuni giorni in Basilica prima del suo rientro in Cattedrale per il clou dei festeggiamenti in suo onore e di San Riccardo.