È partito il conto alla rovescia verso la 29esima edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi. La kermesse di teatro e arti figurative sta per riaccendere i riflettori, trasformando Andria in un gigantesco palcoscenico urbano. In programma una lunga maratona di eventi, dal 5 al 14 settembre (e con una coda nel mese ottobre) che attraverserà tutta la città federiciana, dal centro alla periferia, con la sua carovana di attori, performer, artisti e danzatori.

Una manifestazione tra le più longeve, che ha superato indenne, sia pure con difficoltà, il terremoto che ha colpito il sistema teatrale italiano e che si è guadagnata anche per il prossimo triennio il contributo ministeriale previsto dal Fondo Nazionale Spettacolo dal Vivo.

Tema dell’edizione numero 29 “Una finestra sul cortile”, slogan che suona con un invito ad affacciarsi, a scoprire il mondo contemporaneo e molto spesso le sue brutture, anche attraverso i grandi classici del passato.

Tra le novità più importanti di quest’anno, l’istituzione del Premio “Alessandro D’Angelo”, il funzionario comunale prematuramente scomparso nel novembre scorso, tra le figure storiche del Festival, e a cui è stata dedicata questa edizione.

Il servizio.