La Provincia di Barletta-Andria-Trani ha approvato il Piano di attuazione degli interventi per la sicurezza ambientale e la sorveglianza del territorio. Il presidente Bernardo Lodispoto ha emanato la delibera che stanzia quasi un milione di euro per rafforzare la vigilanza contro l’illegalità ambientale e aumentare la sicurezza dei cittadini.

«Quasi un milione di euro per rafforzare la nostra azione di vigilanza del territorio contro i fenomeni di illegalità e criminalità ambientale e ad accrescere la sicurezza dei cittadini», ha dichiarato il presidente Lodispoto. L’ente provinciale punta inoltre a «mettere il piede sull’acceleratore della trasparenza e della partecipazione attiva, con l’istituzione di un Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale».

Il piano prevede anche ingenti risorse per la rimozione dei rifiuti illegalmente abbandonati lungo le strade provinciali e per disincentivare i cittadini dall’abbandono attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione. Tra gli interventi programmati spicca anche la riqualificazione del Gurgo di Andria, una delle doline carsiche più grandi della Puglia che versa in stato di abbandono da tempo.

«Con l’adozione del Piano ci occupiamo anche della riqualificazione di una delle doline carsiche più grandi della Puglia che versa in stato di abbandono da tempo e oggi non è accessibile: il Gurgo di Andria. Lo facciamo per sostenere il Comune affinché si possa celermente restituire alla comunità una risorsa naturalistica di assoluto pregio», ha proseguito Lodispoto.

Il Piano si articola in quattro progetti specifici. Il primo riguarda l’Osservatorio provinciale sulla legalità ambientale, dotato di 125mila euro. L’organismo sarà composto da un coordinatore e una segreteria e si occuperà del monitoraggio dei procedimenti amministrativi di maggior rilevanza, dell’organizzazione di incontri pubblici e tavoli tematici, del supporto alla redazione di documenti informativi e della promozione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale.

Il secondo progetto, il più consistente dal punto di vista economico, riguarda la videosorveglianza del territorio con uno stanziamento di oltre 541mila euro. La Provincia ha già avviato un tavolo di concertazione con la Questura di Andria, il comando provinciale dei carabinieri e della Guardia di Finanza per individuare le aree dove è più frequente l’abbandono di rifiuti. In questi punti sarà installato un sistema di videosorveglianza collegato con la Questura di Andria, che contribuirà anche a rafforzare il controllo del territorio e la sicurezza delle persone.

Il terzo intervento prevede uno stanziamento di 200mila euro per la rimozione dei rifiuti lungo le strade provinciali, un’azione mirata al mantenimento del decoro urbano e alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.

L’ultimo progetto, con un budget di 100mila euro, è destinato alla riqualificazione del Gurgo di Andria. L’intervento è finalizzato a restituire la dolina alla fruizione pubblica, ripristinando le funzioni ecologiche e idrogeologiche del sito, tutelando le biodiversità presenti e valorizzando l’area a fini educativi, scientifici e turistici.