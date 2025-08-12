Pubblichiamo la nota congiunta firmata dal Senatore e Commissario PD BAT Dario Perrini e dal segretario PD Puglia Domenico De Santis in merito al recente episodio di rapimento avvenuto ad Andria:

«Dopo l’ennesimo episodio criminale ad Andria, le estorsioni violente contro imprenditori del territorio sono ormai molte, troppe. Non si tratta di casi isolati: sembra che siamo di fronte a gruppi organizzati, con la precisa strategia di seminare terrore e indurre il sistema economico a cedere alla criminalità.

Il lavoro delle forze dell’ordine porta a risultati, ma questi sono ancora parziali e purtroppo non ancora in grado di sconfiggere la trama intera. Ormai non basta un generico annuncio di più personale: serve immediatamente una concentrazione straordinaria di mezzi e uomini di indagine, e di forze con esperienza nel combattere questo tipo di organizzazioni: serve un intervento diretto del Ministero degli interni e degli organi della magistratura.

Cresce la tentazione di lasciare queste terre, ma non possiamo permettercelo, Gli imprenditori minacciati sono la spina dorsale della economia del territorio: imprese radicate, dipendenti, famiglie e reti sociali che affondano le radici nelle comunità delle nostre città. La minaccia riguarda tutti e auspichiamo che queste vicende siano terreno di mobilitazione unitaria di tutti gli attori del territorio, non solo occasione di annunci e procedure. Che ognuno faccia il proprio dovere fino in fondo.

Il PD si fa interprete dei bisogni del territorio, interviene presso le Istituzioni nazionali e incontra le associazioni di impresa per dimostrare che non sono soli e per lavorare insieme alle soluzioni.

Aumentiamo gli sforzi per assicurare a chi lavora nelle imprese migliori condizioni di sostegno, innovazione e sviluppo».