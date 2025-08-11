È del fotografo professionista Davide Pischettola lo scatto della spettacolare Luna piena dello Storione che sovrasta Castel del Monte ad Andria e che ha fatto il giro del Mondo domenica perchè pubblicata da BBC News. Lo scatto del molfettese Pischettola, che ritrae il Castello voluto da Federico II di Svevia intorno al 1240, è il secondo nel carosello proposto da BBC: subito dopo il plenilunio visto da New York, prima di quello ammirato a Parigi cui seguono Atene, Instanbul, Kuala Lumpur, San Jose e Dorset. È l’ennesima occasione per la città di Andria di una ribalta mondiale e gratuita offerta questa volta da uno dei più autorevoli broadcaster del pianeta, l’ente pubblico britannico BBC. In precedenza, memorabile quanto accaduto il 16 maggio 2022: allora era stata la casa di moda Gucci a riportare il misterioso castello ottagonale sulla stampa, nell’etere e nell’internet di tutto il mondo con uno spettacolo di luci e proiezioni che incantò gli occhi di tanti esponenti del jet set mondiale e le penne dei più autorevoli periodici di moda. Dopo quel bagliore però, restò il buio: quello pesto delle volte in cui l’illuminazione non funziona a Castel del Monte, numerose come i disservizi offerti ai turisti che da Andria vogliono arrivare al castello. Peggio solo il percorso contrario: cercare di dirottare verso la città di Andria i turisti che arrivano al castello meriterebbe politiche dedicate che rappresentano un impegno troppo oneroso da poter essere inserito nell’agenda delle amministrazioni comunali. Un investimento troppo a lungo termine per poter essere monetizzato prima di una qualsiasi scadenza elettorale che interessi il sindaco di turno. Dopo l’evento di Gucci, incredibile ma vero, il numero di turisti a Castel del Monte è diminuito sbattendolo fuori dalla classifica dei trenta siti più visitati d’Italia. Un’operazione di marketing territoriale come quella offerta da Gucci, se l’avesse voluta organizzare l’amministrazione di Andria, sarebbe costata uno sproposito. E invece è stata incassata per grazia ricevuta come per grazia ricevuta è arrivata, ultima in ordine di tempo, la ribalta mondiale offerta da BBC news, oltre 29 milioni di followers solo su Instagram. Ma oggi è già desolazione.