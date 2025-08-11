Questa mattina, intorno alle 10, la Polizia Locale di Andria è intervenuta in via Bruno Buozzi per il grave investimento di una donna di 79 anni, travolta da una Fiat Punto condotta da un uomo 71enne e con a bordo anche due passeggeri. L’anziana, che non era sulle strisce pedonali, versa ora in gravi condizioni. Il conducente del veicolo e i passeggeri sono illesi.

L’equipe sanitaria del 118, giunta tempestivamente sul posto, ha prestato soccorso alla vittima, trasportandola in codice rosso presso il locale nosocomio, dove è ricoverata in prognosi riservata. Sono in corso le attività investigative della Polizia Locale per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Il 71enne è stato sottoposto ai test per alcool e sostanze psicotrope. L’auto è stata sequestrata e affidata alla Depositeria Giudiziaria.