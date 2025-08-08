Il consiglio comunale di Andria ha approvato all’unanimità l’accordo di programma per la realizzazione del nuovo ospedale. La delibera, che riguarda la variante al Piano Regolatore Generale del comune, ha ottenuto il sostegno di tutte le forze politiche presenti nell’assemblea cittadina.

La seduta consiliare, dedicata esclusivamente a questo punto all’ordine del giorno, si è conclusa con un risultato che il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria definisce «un segnale di forza della comunità cittadina nel sostegno alla realizzazione del nuovo ospedale».

Hanno assistito ai lavori consiliari, in rappresentanza del comitato, il professor Lorenzo Bonomo e il dottor Sabino Zinni, che hanno seguito da osservatori il dibattito e la votazione finale.

Il comitato esprime «compiacimento e apprezzamento per la manifestazione di unità di tutti i consiglieri comunali presenti e per il voto favorevole espresso all’unanimità». Secondo l’organismo cittadino, questo risultato rappresenta «un rafforzamento di autorevolezza nella interlocuzione con tutte le istituzioni coinvolte» e manifesta «una inequivocabile volontà di proseguire con celerità sulla strada della realizzazione».

Il voto unanime viene interpretato dal comitato come un elemento di forza nelle trattative con gli enti sovracomunali coinvolti nel progetto del nuovo ospedale, che dovrebbe servire l’intero territorio della provincia Bat.

«Di tutto questo ringraziamo le forze politiche presenti in consiglio», dichiarano dal comitato, sottolineando come il risultato ottenuto rappresenti un importante passo avanti per il progetto sanitario.

L’organismo cittadino conclude annunciando che «per tutto questo continueremo, insieme ai cittadini, nel nostro impegno di vigilanza e partecipazione democratica», confermando il proprio ruolo di controllo e stimolo per l’avanzamento dell’iter realizzativo della nuova struttura ospedaliera.