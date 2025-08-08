Il mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli resterà chiuso venerdì 16 agosto per ordinanza sindacale. La decisione è stata comunicata dal settore servizi istituzionali, trasversali e generali, comunicazione, organi istituzionali, sviluppo economico, turismo, marketing, agricoltura e promozione della città e del territorio attraverso l’ordinanza numero 259/2025.

La chiusura del mercato ortofrutticolo interesserà l’intera giornata di venerdì 16 agosto, comportando la sospensione temporanea di tutte le attività commerciali all’ingrosso del comparto. La ripresa regolare di tutte le attività mercatali è programmata per lunedì 18 agosto 2025, quando operatori e commercianti potranno tornare alle normali attività di vendita e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli. L’ordinanza sindacale garantisce quindi un giorno di stop alle attività del mercato all’ingrosso, con la riapertura fissata per l’inizio della settimana successiva.