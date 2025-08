«Sconvolti e increduli abbiamo lasciato che il silenzio esprimesse il grido di dolore che ci ha pervasi». Inizia così il lungo post pubblicato sulla pagina social dell’Avis di Andria, associazione di cui facevano parte i tre ciclisti travolti e uccisi da un’auto ieri mentre, in sella alle loro bici percorrevano la provinciale 231, vicino Terlizzi. I componenti dell’associazione raccontano con i loro ricordi le vite delle vittime, Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro. «Vincenzo ci lascia l’esempio di donatore di sangue, appassionato ciclista, con cui portava i colori di Avis e il suo messaggio di solidarietà in giro sul nostro territorio», si legge. Porro è un esempio di «abnegazione nel fondare la nostra sezione cittadina – prosegue il post – sempre entusiasta e prodigo di energie, collante discreto della vita associativa, promotore dei giovani. Caro Antonio sarai sempre esempio per noi di orientamento al positivo, all’incontro, alla fratellanza».

«Sport, amicizia e solidarietà del dono erano il perseverante mantra di Sandro quando nei post della domenica celebrava le pedalate del CicloAvis: è assurdo saperti ora immobile, tu che con la bici avevi un rapporto quotidiano – continua il post – Andando in associazione era quasi scontato trovarti. Eri certezza d’incontro, buon amico, ci chiamavi fratelli e sorelle, manchi già».

«Avis Andria si stringe al cordoglio dei familiari per questa immane tragedia che ha scosso la comunità tutta», conclude.