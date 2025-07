Presentato ufficialmente ieri a Bari, il Med Index, un innovativo sistema di etichettatura nutrizionale front-of-pack ispirato ai principi della Dieta Mediterranea e progettato per guidare i consumatori verso scelte alimentari più salutari, sostenibili e trasparenti.

Il progetto è nato all’interno della Scuola di Dottorato in Metabolismo, Invecchiamento e Medicina Sociale dell’Università degli Studi di Bari, coordinata dal Prof. Antonio Moschetta. Le attività di ricerca industriale sono state condotte dal Dr. Loris Pasculli, con la supervisione della Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo del Dipartimento Interdisciplinare di Medicina, in collaborazione con l’azienda Olio Levante, storica realtà pugliese dell’olio extravergine di oliva.

Il Med Index si distingue per un sistema cromatico dinamico che varia in base alle certificazioni possedute dalle aziende, consentendo di comunicare in modo immediato il livello di sostenibilità nutrizionale, ambientale e sociale dei prodotti. Dal punto di vista nutrizionale, il Med Index valorizza alimenti freschi, locali, stagionali, certificati DOP, ricchi di prebiotici e probiotici, e accompagnati da claim nutrizionali e salutistici. Sul piano ambientale, riconosce i prodotti privi di residui, preferibilmente biologici, realizzati con il 100% di energia rinnovabile e a bassa impronta di carbonio e idrica. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, premia le aziende che rispettano i contratti di lavoro, garantiscono una distribuzione equa del reddito lungo la filiera e si impegnano in attività di educazione alimentare, promozione della parità di genere e inclusione generazionale.

Dopo la fase di ricerca si apre ora quella applicata ai processi industriali. «Siamo pronti – spiega il dr. Loris Pasculli – a sperimentare il Med Index su una linea della Olio Levante come strumento per valorizzare, in modo trasparente, il prodotto e ridurre l’asimmetria informativa nei confronti del consumatore». Per l’azienda Levante il coinvolgimento in questo progetto di ricerca industriale fa il paio con l’adesione ad altri progetti di sostenibilità e alla novità di prodotto, FENOLIO, olio EVO ad alto contenuto di Polifenoli, presentato negli USA al Summer Fancy Food di New York, nei primi giorni di luglio, nel padiglione di Federalimentare, presente il ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida.