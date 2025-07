Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali Coratella Michele, Coratella Vincenzo, Di Lorenzo Michele, Grumo Gianluca. Tutti rientranti nell’Intergruppo Consiliare “Cultura, salute e Ambiente”.

«L’Intergruppo Consiliare ha depositato un’interrogazione a risposta scritta che solleva questioni di estrema gravità sulla gestione dei controlli negli appalti pubblici da parte dell’Amministrazione comunale.

I fatti sono eloquenti: con Determina Dirigenziale n. 379 del 31 gennaio 2025, il Settore Pianificazione Urbanistica ha autorizzato un subappalto di 290.000 euro in favore della ditta EDIL.CO.GI. nell’ambito del programma “T.E.R.R.A.” per Andria Sud. Nella stessa determina si legge testualmente che l’Ufficio “ha avviato le verifiche relative al permanere del possesso dei requisiti di ordine generale” e che “nelle more dell’acquisizione delle predette certificazioni, stante l’urgenza per il rispetto del cronoprogramma dei lavori, si procede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto”. In sostanza: si autorizza prima e si verifica dopo. Una prassi inaccettabile che espone l’Ente a rischi enormi.

Le conseguenze di questa leggerezza procedurale non si sono fatte attendere. Da notizie di stampa si è appreso che l’Amministrazione ha dovuto adottare un provvedimento di sospensione cautelare dell’autorizzazione al subappalto a seguito dell’avvio di un procedimento penale nei confronti del titolare dell’impresa subappaltatrice.

Questo episodio rappresenta un caso emblematico del cortocircuito amministrativo che caratterizza questa gestione: si invoca continuamente la legalità a parole, ma nei fatti si autorizzano subappalti di centinaia di migliaia di euro senza aver completato le verifiche sui requisiti dell’impresa. L’urgenza del cronoprogramma non può mai giustificare il salto dei controlli preventivi obbligatori.

La vicenda solleva interrogativi inquietanti sulla serietà dei controlli effettuati dall’Amministrazione negli appalti pubblici. Se per un subappalto di 290.000 euro si procede con questa disinvoltura, quali garanzie hanno i cittadini che vengano rispettate le procedure per tutti gli altri affidamenti?

La legalità non è uno slogan da esibire nelle conferenze stampa, ma una prassi quotidiana che deve caratterizzare ogni atto amministrativo. Autorizzare subappalti senza aver completato le verifiche sui requisiti delle imprese significa esporre il Comune a responsabilità enormi e compromettere la trasparenza che deve caratterizzare la gestione delle risorse pubbliche.

Con l’interrogazione depositata chiediamo chiarimenti precisi su quali controlli siano stati effettuati, quando e con quali risultati. I cittadini hanno il diritto di sapere se questa prassi discutibile sia episodica o rappresenti invece il metodo ordinario di gestione degli appalti.

La sbandierata cultura della legalità dovrebbe trovare il suo livello minimo di applicazione proprio nel rispetto rigoroso delle procedure negli appalti pubblici. Se manca questo, manca tutto».