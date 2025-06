Oggi pomeriggio alle 16:00 circa, in via Catullo, si è verificato un sinistro stradale tra un’autovettura e una moto. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi. Dà un primo accertamento dei sanitari del 118, Il conducente del motociclo ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in ospedale per gli ulteriori esami.

La dinamica del sinistro è in corso di accertamento da parte degli Agenti della Polizia Locale.