“Gastroprotezione, lo stato dell’arte: aspetti clinici nel paziente anticoagulato. Continua la campagna di sensibilizzazione e informazione dell’AIPA, sezione di Andria che torna il prossimo 26 giugno con un appuntamento a cui interverranno il dott. Francesco Bruno, specialista in gastroenterologia, dirigente responsabile dell’U.OS. Lungodegenza ASL BT. A moderare il dottor Paolo Pedico, referente scientifico AIPA Andria. Un momento di dialogo e approfondimento su un tema di grande rilevanza per chi è in terapia anticoagulante, ma un’occasione di confronto tra specialisti e cittadini, in un’ottica di promozione della salute e di maggiore consapevolezza nei percorsi terapeutici. Si terrà a partire dalle 17 presso l’auditorium del plesso scolastico “Mariano” (via Malpighi).