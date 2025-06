«Il Tavoliere delle Puglie è il granaio d’Italia. Andria è poco distante ed è una delle Città scelte a rappresentare la sesta provincia per l’antica tradizione di panificatori di qualità. Intorno al pane, è partita l’idea di promozione turistica “Le vie del pane”. Città unite dalla cultura di questo elemento indispensabile e non scontato, di cui vanno matti i cittadini del mondo. C’è pane e pane, c’è grano e grano, c’è tradizione e tradizione. Pane che è socialità, comunità, festa. Pane di speranza e pace, come gli organizzatori di “Grani Futuri” dal 2017 sono impegnati a divulgare. Anche in questo nuovo progetto di rete, Andria c’è, fiera delle nostre peculiarità da valorizzare ed esportare. Ho proposto di ospitare a Montegrosso, intorno al suo antico e meraviglioso forno, le prossime tappe di questo percorso intercomunale».

A parlare è il sindaco di Andria Giovanna Bruno che ieri ha preso parte a “Grani Futuri”, l’evento internazionale del pane ospitato nel Gargano (ieri tappa a San Marco in Lamis) che si conclude oggi 23 giugno. Altamura, Andria, Laterza, Mesagne, Guagnano, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo: le città pugliesi simbolo dell’arte bianca hanno avviato e stanno costruendo insieme un percorso di identità e sapori. È qui che si pone la prima pietra della Via del Pane come futuro itinerario turistico.

Fornai, contadini, pasticcieri, chef e per finire i consumatori finali, sono i protagonisti del Manifesto Futurista del pane nel 2017. Il tema del Pane della Speranza caratterizza l’edizione di Grani Futuri 2025.