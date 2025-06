Presso la Sala Consiliare del Comune di Andria, si è tenuto un incontro organizzato dall’Intergruppo tematico consiliare e dal Forum Ambientalista sul tema della pace e della guerra. I relatori, tra cui l’antropologa Laura Marchetti, il prof. Vito Micunco e mons. Giovanni Ricchiuti, hanno discusso delle dinamiche globali e delle sfide alla ragione in un contesto di conflitti e guerre.

La riflessione è partita dalla constatazione che attualmente si consumano vite umane in 56 guerre nel mondo, con particolare riferimento ai conflitti in Medio-Oriente e tra Russia e Ucraina.

La lettura laica o religiosa ci fa constatare come la terra sia unica. In natura non esistono i confini che sono stati tracciati dall’uomo. È così si può condividere la visione unica di umanità. Il mondo è popolato dall’umanità. L’umanità non ha bisogno di guerre, che sono determinate solo per interessi dei singoli stati.

È emerso che la pace è l’unica soluzione ragionevole, come affermato dal filosofo Kant nel suo libro “Per la pace perpetua”, e che la guerra non restaura diritti ma ridefinisce poteri e nuovi equilibri.

L’incontro ha visto una partecipazione numerosa, attenta e attiva della cittadinanza, sottolineando così l’importanza di momenti di riflessione e confronto sui temi che ci riguardano.

Il silenzio è complicità. Questi momenti di ascolto e confronto sono imprescindibili per la crescita e il fermento culturale di una comunità e diventeranno sempre più frequenti nei prossimi mesi.