Si è svolta oggi in Sala Consiliare a Palazzo di Città l’Assemblea di Partecipazione Plenaria della Fondazione ITS Academy Puglia Marketing & Design e l’Assemblea di Partecipazione dei soci della Fondazione ITS Puglia Marketing & Design – Istituto Tecnologico Superiore Academy Ente per i servizi alle imprese e agli enti senza scopi di lucro.

Si tratta di un momento importante di confronto tra i rappresentanti delle istituzioni, del mondo della formazione e delle imprese, volto a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato nella promozione dell’alta formazione tecnica e professionale nel settore del marketing, del design, della comunicazione e dell’amministrazione societaria. All’assemblea hanno preso parte i soci fondatori e i partner della Fondazione ITS PUMA, il vicesindaco e assessore alle Radici Cesareo Troia, poiché l’Ente Comunale ha confermato il proprio sostegno a un modello educativo orientato allo sviluppo sostenibile e all’innovazione tecnologica, unico nel territorio regionale.

In occasione dell’Assemblea si è proceduto alla condivisione e approvazione dei bilanci consuntivi e previsionali dell’ITS. Durante i lavori si è discusso dell’andamento dei corsi, delle prospettive occupazionali degli studenti e delle nuove progettualità in fase di avvio, con l’obiettivo di rispondere sempre più efficacemente alle esigenze del territorio e del mercato del lavoro pugliese.

«L’assemblea generale non solo ha approvato documenti importanti di programmazione – sottolinea il Vicesindaco Troia – ma ha anche gettato le basi di rilancio sull’attività per l’ITS. Ha decretato l’istituzione di nuovi corsi ed assunto l’impegno quale interlocutore delle imprese per formare i nuovi lavoratori sulla base delle loro esigenze. Le imprese devono comprendere che l’ITS PU.MA Academy è per loro uno strumento e un’opportunità di professionalizzazione del costo più importante aziendale che è rappresentato dai suoi lavoratori».

«L’Amministrazione Comunale di Andria – afferma Savino Santovito, Presidente e Direttore generale dell’ITS Pu.Ma. – rinnova il proprio impegno a supportare iniziative come quella dell’ITS PUMA, che rappresentano una risorsa strategica per la crescita culturale, economica e professionale dei giovani del nostro territorio. L’ITS si qualifica come opportunità per la comunità. Ed è con soddisfazione che possiamo dire che i nuovi laboratori dell’ITS PuMa saranno realizzati ad Andria, all’interno dell’ex Commissariato di Polizia, messo a disposizione dal Comune di Andria e a Bari, all’interno della Facoltà di Economia».