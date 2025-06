L’unità operativa complessa di Chirurgia dell’Ospedale Bonomo di Andria – responsabile f.f. la dott.ssa Laura Cafagna – conferma il suo ruolo centrale di eccellenza chirurgica a livello regionale e di formazione specialistica, registrando numeri importanti e di assoluto rilievo nel primo semestre del 2025.

Sono stati, infatti, già oltre 300 gli interventi chirurgici svolti, di cui 80 urgenti (occlusioni, perforati, tumori gastrici sanguinanti, emoperitoneo, ischemia intestinali, appendiciti), 74 robotici oncologici e non (16 colon, 52 colecisti, di cui circa la metà in urgenza differita, 2 splenectomie ed una appendicectomia in urgenza differita) e 150 interventi in elezione, programmati in anticipo. Inoltre, sono stati già 60, dal mese di marzo, gli interventi in Day Surgery eseguiti a Canosa di cui oltre la metà per ernie.

Sono attivi, anche attraverso la presenza di chirurgi dedicati, gli ambulatori specialistici di chirurgia generale, proctologica, senologia, chirurgia di parete, vulnologia-medicazioni avanzate e ambulatori per pazienti stomizzati, per pazienti oncologici, per pazienti con agoaspirato tiroideo con procedura ecoguidata e per pazienti epato-bilio-pancreatici.

Fiore all’occhiello della Chirurgia del Bonomo rimane la chirurgia biliare combinata con l’endoscopia digestiva che ha visto nel primo semestre 2025 ben 30 interventi.

Massima attenzione anche a percorsi di formazione certificati per ottimizzare le competenze acquisite con l’ausilio del sistema robotico avanzato “Da Vinci Xi” in uso presso il Bonomo, utilizzato in chirurgia mininvasiva per assistere i chirurghi durante le operazioni. L’attività di proctoring è svolta da chirurghi robotici di elevatissima e riconosciuta competenza, come il dott. Massimo Viola ed il dott. Riccardo Memeo, che coadiuvano e formano una equipe di giovani chirurghi già pronti all’innovazione in chirurgia ed all’utilizzo delle nuove tecnologie.