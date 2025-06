Inciviltà e mancanza di cura per i luoghi che ospitano il mercato settimanale, ovvero la Villa comunale. Dalle foto è evidente quello che è stato lasciato oggi, dopo il consueto mercato del lunedì, intorno alla Villa. La Polizia Locale è al lavoro per individuare i responsabili e i trasgressori saranno multati.

«Nonostante gli appelli promossi dall’amministrazione al mettere in atto un più diffuso senso civico – riferisce l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – siamo sempre di fronte all’incuria e a calpestare ogni briciolo di senso di comunità». «Investiamo ogni risorsa nel cercare di porre riparo ai danni ambientali – commenta l’Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio – quando invece avremmo potuto investire fondi e risorse per fare altro. Ogni attività di pulizia straordinaria sottrae fondi all’attività ordinaria di manutenzione. Lasciare i rifiuti per strada o in villa è un atto degradante e incivile verso tutta la comunità».