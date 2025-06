La Polizia Locale di Andria ha preso in carico una rondine di pochi giorni, affidatale da un uomo che l’ha raccolta per strada.

La PL non è nuova a questi interventi. Sono già tre i volatili in difficoltà salvati: un merlo, un gufo ed ora un rondinino.

Dopo il salvataggio, il piccolo volatile è stato nutrito dagli agenti, e subito dopo è stato trasferito al centro faunistico di Bitetto, dove riceverà cure specializzate e sarà seguito nel suo percorso di recupero e riabilitazione prima di poter tornare in natura.

Un gesto importante che contribuisce alla tutela e alla conservazione delle specie aviarie e dimostra sensibilità verso la fauna selvatica e animali d’affezione da parte della Polizia Locale di Andria.