Mercoledì 18 giugno, alle ore 19:00, presso LAB 106 – Via Duca degli Abruzzi 56‑58, prende vita Rimbellarsi, un murale partecipato nato come atto di resistenza estetica e comunitaria. Un invito a farsi belli ma anche a ribellarsi a stereotipi, etichette, ruoli imposti. Qui l’arte non è mai pura decorazione: è disobbedienza gentile, presa di posizione, dialogo colorato sull’inclusione.

L’opera nasce dal lavoro condiviso dell’artista Nadiagelsomina insieme ai volontari dell’associazione Camminare Insieme, portavoce silenziosi e instancabili di un impegno che parte dalle relazioni semplici e quotidiane. La loro azione pratica è oggi visibile in forma artistica, ma rimane di cuore sociale.

“Rimbellarsi” – nome nato da un’intuizione poetica di Carlo Ceci Ginistrelli – è diventato più di un titolo: è un manifesto, un richiamo rivolto a chi crede nella bellezza come forza di cambiamento e resistenza contro la rassegnazione.

Non è un caso che questo murale sia nato in un luogo come LAB 106: spazio vivo e aperto, laboratorio di idee e persone, crocevia di comunità. Sul muro ogni pennellata è diventata simbolo di collaborazione e di una voce collettiva, espressione di inclusione e partecipazione.

Camminare Insieme, presente da oltre trent’anni nel territorio, ha sempre testimoniato che le trasformazioni più profonde nascono da gesti semplici: accoglienza, cura, tempo donato, collaborazione tra generazioni e diversità. Questo murale è la naturale estensione di un’esperienza sociale fatta di ascolto, presenza discreta ma concreta, libertà condivisa.

L’inaugurazione sarà più di un evento: una festa, una celebrazione della comunità e del potere gentile dell’arte. Si brinda a chi lavora in silenzio, a chi osa resistere con grazia, a chi sa che la bellezza, per essere vera, deve essere condivisa.

“Ambiziosi, forse? Sì, perché noi siamo surreali e ci rimbelliamo.”

— Carlo Ceci Ginistrelli

📍 Appuntamento: mercoledì 18 giugno, ore 19:00

Address: LAB 106 – Via Duca degli Abruzzi 56‑58, Andria (BT)

Dress code: Chicchissimi. Perché la ribellione, a volte, indossa l’eleganza.