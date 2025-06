E’ stata la Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari ad ospitare l’incontro “Cybersecurity, Awareness & Innovation: le imprese davanti alla nuova era digitale”, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Bari e BAT con il supporto di ANCE Giovani.

Ad aprire i lavori, il saluto istituzionale della Prof.ssa Ida Maria Catalano, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cittadella, che ha ribadito il valore del centro come spazio di educazione tecnico-scientifica. In occasione del 150° anniversario dalla nascita di Guglielmo Marconi, è stato ricordato lo storico legame con la Puglia e con Bari, dove, nel 1904, fu realizzata la prima stazione Radio Commerciale Internazionale.

La sessione sulla Cybersicurezza, introdotta da Donato Santacesaria, referente della Commissione Trasformazioni di Confindustria, è stata condotta da Claudio Albanese (FDRK SAS) e dall’ingegnere andriese Giuseppe Carapellese (MLR SRL).

“Affidarsi a un esperto di cybersecurity per un’impresa è come rivolgersi a un medico: si protegge ciò che ha più valore, ovvero i dati e la continuità operativa” – ha affermato Albanese, tracciando un quadro dei rischi crescenti che colpiscono le PMI italiane. Carapellese ha invece acceso i riflettori su minacce emergenti come deepfake e gemelli digitali: “Il rischio non è più tecnico, è umano e culturale. Serve consapevolezza e preparazione trasversale in azienda”. Tra le misure di prevenzione sottolineate: formazione continua, uso di fonti ufficiali come l’ENISA e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, consulenza IT, budget dedicato e coperture assicurative cyber.

A ben vedere un incontro che ha rafforzato il pool di giovani Imprenditori di Confindustria Bari e Bat come Polo di riferimento di eccellenza per la diffusione della cultura digitale e della sicurezza informatica nel Mezzogiorno.