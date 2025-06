Il presidente del Consiglio comunale di Andria, Giovanni Vurchio, ha convocato la conferenza dei capigruppo per martedì 10 giugno 2025 alle ore 16:00. L’incontro prevede due punti all’ordine del giorno: la programmazione dei prossimi lavori consiliari e la presentazione del bilancio della società municipalizzata, che vedrà la presenza del dottor Antonio Griner.

La riunione si inserisce nel consueto percorso di condivisione istituzionale e confronto tra le forze politiche rappresentate in consiglio, con l’obiettivo di garantire una gestione trasparente ed efficace dell’attività consiliare.

Il presidente Vurchio ha espresso piena fiducia nella partecipazione attiva e costruttiva di tutti i capigruppo, rinnovando l’invito alla massima collaborazione per garantire l’efficienza e la regolarità dei lavori del Consiglio comunale. L’appuntamento rappresenta un momento importante per il coordinamento delle attività istituzionali e per assicurare il dialogo tra maggioranza e opposizione nell’amministrazione della città.