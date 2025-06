La Giunta Comunale ha deliberato nella seduta odierna sull’atto di indirizzo per la realizzazione del programma Centri Estivi 2025, destinato a promuovere l’inclusione sociale e il benessere dei minori attraverso interventi mirati.

In particolare, il Comune di Andria ha aderito alla ripartizione del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la finalità di “sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro”. Il Fondo è destinato al “finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori”. La Giunta comunale, sul presupposto che i diritti dei minori e i loro bisogni educativi, di crescita, di socialità, necessitano di essere sostenuti, ha reputato necessario incentivare ogni attività che garantisca ai bambini e agli adolescenti il loro spazio di vita sociale e relazione tra pari.

Nello specifico, il provvedimento odierno prevede: erogazione di contributi una tantum agli enti ecclesiastici impegnati nell’organizzazione di attività ludico-ricreative, modulati in base al numero di partecipanti e alla durata delle iniziative; contributi a rimborso per le famiglie con minori iscritti a centri estivi privati, fino a 500€ mensili per bambino e 1.000€ complessivi per nucleo familiare, proporzionati secondo la fascia ISEE di riferimento.

L’attuazione della misura è subordinata alla pubblicazione del Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse finanziarie destinate ai Comuni. A tal fine, sarà predisposto e pubblicato un avviso ufficiale, contenente le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati.

«Questa decisione conferma l’impegno dell’Assessorato e dell’Amministrazione nel sostegno alle famiglie – spiega l’Assessora alla Persona, Dora Conversano – garantendo interventi volti a favorire la crescita educativa, la socializzazione e il benessere delle bambine e dei bambini».