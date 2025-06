Mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 19.45, presso l’Auditorium parrocchiale “Sacro Cuore di Gesù” di Andria (Via Ponchielli) il Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico di Andria, in collaborazione con l’Associazione Cercasi un Fine, la Biblioteca diocesana, l’Azione Cattolica Diocesana, il Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale di Andria e l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Andria proporrà un importante incontro informativo sul referendum che si terrà i prossimi 8 e 9 giugno 2025.

Un appuntamento aperto a tutta la città per comprendere innanzitutto il contenuto e le implicazioni di questo referendum e approfondire i quesiti referendari e gli scenari del “Sì” e del “No”. Un incontro di studio per tornare a riflettere sui temi della cittadinanza e del lavoro, consapevoli – affermano i coordinatori del Forum – che i temi oggetto del dibattito pubblico e quindi del referendum sono disciplina ostica e per questo è necessario assolvere a quella funzione informativa bistrattata da chi era tenuto a farlo, rimanendo sopra le parti.

L’iniziativa è, altresì, un invito a informarsi e ad andare a votare, esercitando il diritto al voto. La partecipazione al voto referendario si configura come un atto di cittadinanza, un canale della partecipazione effettiva riconosciuta dall’art. 3 della Costituzione, attraverso cui ciascuno ha la possibilità di incidere concretamente sulle leggi che regolano la vita comune.

Durante l’incontro interverrà l’avv. Maria Teresa Coratella, collaboratrice del Forum di Formazione all’Impegno Sociale e Politico e docente delle Scuole di Politica di Cercasi Un Fine. Modererà il dibattito la dott.ssa Silvana Campanile (Biblioteca diocesana “S. Tommaso d’Aquino” e Forum Socio Politico).

La cittadinanza è invitata a partecipare.