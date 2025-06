Un mezzo pesante, attrezzato per il trasporto eccezionale, è rimasto incastrato questa mattina sulla ex statale 98, all’altezza di Montegrosso, frazione di Andria. In quel punto è ancora presente il restringimento della carreggiata e una rotatoria provvisoria dopo i lavori di ampliamento del tratto della strada provinciale 2 che collega Andria e Canosa di Puglia. I lavori non prevedevano infatti un’uscita diretta per Montegrosso, circostanza che ha fatto sollevare le proteste dei residenti del borgo. Al momento resta non consegnato quel tratto con disagi che oggi si sono mostrati in tutta la loro rilevanza: il blocco del trasporto eccezionale di un prefabbricato in cemento armato ha provocato infatti code e traffico su tutta l’arteria stradale.