In un’epoca in cui il valore della solidarietà si misura nei gesti concreti, l’Associazione di volontariato andriese “Amici per la Vita” ha compiuto un atto esemplare: la donazione di un Presidio Medico Avanzato (PMA) alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Andria.

Una struttura sanitaria mobile all’avanguardia, che potrà fare la differenza nelle emergenze, negli eventi pubblici e nelle situazioni critiche che richiedono un intervento tempestivo.

La cerimonia di consegna si è svolta venerdì 30 maggio 2025, nella suggestiva cornice di Piazza Catuma, cuore pulsante della città, alla presenza del Presidente della Croce Rossa di Andria, Antonio Veneziano, dell’Assessore alla Trasparenza, Pasquale Vilella, di autorità civili, volontari della Croce Rossa, membri dell’associazione e tanti cittadini.

Un momento solenne, carico di emozione e responsabilità.

“È un gesto che va ben oltre il valore materiale: rappresenta un investimento concreto nella salute e nella sicurezza della nostra comunità” – ha dichiarato il presidente della Croce Rossa di Andria, Antonio Veneziano.

Il PMA, completamente attrezzato per il primo intervento medico, rappresenta un punto di riferimento sanitario mobile in grado di intervenire in caso di eventi straordinari, calamità naturali o manifestazioni pubbliche. Al suo interno, strumenti salvavita, presidi di emergenza e spazio operativo per il personale sanitario: un dono prezioso per la protezione della salute collettiva.

“Amici per la Vita” non è nuova a gesti di generosità. Attiva da anni sul territorio, l’associazione è ormai un punto di riferimento per la cittadinanza, grazie a numerose attività di supporto, iniziative benefiche e percorsi educativi, sempre animati da un forte spirito di partecipazione e solidarietà.

Con la consegna del PMA alla Croce Rossa di Andria, l’associazione conferma ancora una volta il proprio ruolo nella tutela della vita, nella promozione della sicurezza e nella costruzione di una comunità più pronta, più unita e più forte.

A coronare la giornata, alle 20:30, il Comitato di Andria della Croce Rossa ha dato vita ad un grande evento aperto a tutta la cittadinanza: “Sicurezza On The Road”, una serata dedicata alla prevenzione, educazione stradale e sicurezza alla guida.

Piazza Catuma si è trasformata in un vero e proprio centro dinamico, con simulazioni di incidenti, dimostrazioni di primo soccorso, test interattivi e attività educative.

L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di famiglie, giovani e curiosi, tutti coinvolti in un’esperienza formativa volta a sensibilizzare sull’importanza delle buone pratiche alla guida. Dalla prova con il simulatore d’urto agli stand informativi, ogni attività ha contribuito a rendere i partecipanti più consapevoli e pronti a scegliere responsabilmente.

La donazione del PMA e l’evento “Sicurezza On The Road” rappresentano un connubio perfetto tra impegno sociale e azione educativa, ribadendo il ruolo dell’Associazione “Amici per la Vita” come presidio attivo sul territorio, sempre pronta a intervenire per proteggere e informare. Con questo gesto concreto, l’associazione rinnova il suo legame con la comunità, mettendo al centro la vita, la salute e la consapevolezza collettiva, pilastri fondamentali di una società più attenta, più sicura e più unita.