La pineta della Villa Comunale di Andria è sotto attacco. Diversi pini si presentano secchi o quasi secchi a causa di un parassita insidioso: il bostrico. L’allarme è stato lanciato da esperti che denunciano l’inerzia delle istituzioni e chiedono un intervento immediato per evitare che la storica area verde cittadina si trasformi in una «pineta senza pini».

Il bostrico è un piccolo coleottero che si nutre del legno di conifere, insinuandosi sotto la corteccia degli alberi e scavando gallerie dove si nutre e si riproduce. Questo processo causa danni significativi e, in molti casi, la morte dell’albero perché l’attacco interrompe il flusso della linfa, privando la pianta di nutrimento e acqua.

«Il bostrico è un elemento ecologico in equilibrio con l’ecosistema in quanto avvia un processo di evoluzione degli alberi morti verso la degradazione della materia organica», spiegano gli esperti. Il parassita si diffonde facilmente attraverso il vento e grazie alla sua capacità di riprodursi rapidamente, soprattutto quando trova abbondante materiale legnoso da colonizzare.

Il problema nasce quando la quantità di questi insetti diventa enorme: «Se normalmente queste piante riescono a difendersi dagli attacchi di questi parassiti, quando la quantità di questi individui diventa enorme succede che la pianta non riesce a far fronte all’attacco. Le difese chimiche della pianta vengono soverchiate».

Un altro fattore determinante è il clima. Se le piante sono in condizioni fisiologiche ottime riescono a contrastare il parassita, ma «se capita di avere delle stagioni estive secche, come le ultime, la pianta da un lato è stressata idricamente e quindi non resiste agli attacchi del parassita, dall’altro il caldo accelera la diffusione di questi insetti».

La prevenzione sarebbe fondamentale: «La rimozione degli alberi danneggiati o abbattuti e la loro lavorazione per evitare che diventi un serbatoio di riproduzione per il bostrico, è uno dei metodi più efficaci per contenere l’infestazione».

Il problema è che «chi doveva agire in termini di prevenzione non lo ha fatto in questi anni», come dimostrano le testimonianze dei cittadini frequentatori della pineta e il dato scientifico: «La diffusione del parassita e quindi i danni si notano a distanza di anni; vedasi l’esempio della tempesta Vaia, accaduta nell’ottobre 2018 ed i primi danni notati nel 2021 e soprattutto nel 2022».

«Ciò per dire che questa situazione è presente da anni e nessuno ha agito», denunciano gli esperti, che chiedono al Comune di Andria e agli enti preposti di «attivarsi immediatamente nella rimozione degli alberi danneggiati o secchi cercando di eliminare ogni ulteriore diffusione del parassita e di attivare un monitoraggio del fenomeno».

L’avvertimento è chiaro: «Il rischio di trovarsi con una pineta senza pini nel giro di qualche anno è molto elevato se non si agisce in termini di prevenzione».

Le informazioni sono state elaborate sulla base dell’intervista al professor Andrea Battisti, del dipartimento DAFNAE dell’Università di Padova, e del confronto con un agronomo locale.