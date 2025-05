La Giunta Comunale ha deliberato questa mattina, su proposta del Sindaco Giovanna Bruno, il proprio sostegno al popolo palestinese, disponendo l’esposizione delle bandiere palestinese e della pace sulla facciata del Palazzo di Città.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco delle azioni già intraprese dall’Amministrazione in relazione al conflitto in corso nella Striscia di Gaza – come l’iniziativa “50 sudari”, la Marcia per la Pace, la mostra dedicata al dramma della guerra – e che rappresenta un’ulteriore manifestazione dell’impegno istituzionale per la pace e per la tutela dei diritti umani.

«La Giunta ha inteso farsi interprete di sentimenti diffusi di dolore e sgomento per il genocidio palestinese in atto e per la grave crisi umanitaria che colpisce migliaia di civili innocenti – dichiara il Sindaco Giovanna Bruno –. La delibera per l’esposizione sul Palazzo di Città della bandiera palestinese e di quella della pace è solo l’ultima, in ordine temporale, di tante iniziative che stiamo proponendo e portando avanti per sensibilizzare, per mobilitare le coscienze, per reagire ai soprusi, per invitare alla concordia tra i popoli. Occorre svegliarsi dal torpore, dall’assuefazione al male. L’auspicio è che ci siano anche altre forme di reazione che vadano in questa direzione e che dicano parole chiare sulle atrocità di guerra. Non si può essere indifferenti».

Nel testo della delibera si evidenzia come “l’esposizione sul balcone del Palazzo Comunale delle bandiere palestinese e della pace non sia un semplice atto simbolico, bensì un invito concreto al raggiungimento di un accordo di pace duraturo. Numerosi governi, capi di Stato, organizzazioni non governative e associazioni umanitarie internazionali continuano a invocare il rispetto del diritto internazionale e a chiedere il cessate il fuoco nelle zone di conflitto, sollecitando ogni sforzo per proteggere la popolazione civile. Il massacro in corso a Gaza e le sue conseguenze sulla popolazione rendono urgente rompere il silenzio e contribuire a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

L’iniziativa promossa dalla Giunta Comunale intende contribuire a creare le condizioni per porre fine alle sofferenze della popolazione civile, che conta migliaia di vittime innocenti – tra cui numerosi bambini, donne e uomini – che continuano a perdere la vita sotto i bombardamenti.

La situazione umanitaria è ormai al collasso: le infrastrutture idriche, igienico-sanitarie e ospedaliere sono state in larga parte distrutte o gravemente danneggiate; si stima che almeno un milione di persone siano state costrette a lasciare le proprie case, vivendo in condizioni disumane, prive di medicinali, energia elettrica, cure mediche e accesso all’acqua potabile. Gli ospedali, inoltre, risultano sprovvisti dei farmaci necessari e del personale e delle attrezzature per garantire le cure essenziali”.

Con questa deliberazione, la Giunta Comunale esprime la propria solidarietà a tutte le vittime civili del conflitto israelo-palestinese e alle loro famiglie, condannando con fermezza ogni forma di violenza e ogni violazione dei diritti umani, ovunque esse si manifestino, con particolare attenzione – in questo momento storico – alla tragedia in atto in Medio Oriente.