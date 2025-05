«Artigiancassa sotto il controllo pubblico conferma le scelte importanti e strategiche per restituire dignità e centralità alle piccole medie imprese. Da due anni e mezzo azioni e misure messe del Governo Meloni hanno rimesso in moto il cuore pulsante del Made in Italy, per questo l’operazione di togliere dopo anni il controllo ai privati consentirà finalmente alle imprese artigiane di accedere al credito agevolato pensato sulle esigenze degli utenti». Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, commentando il ritorno di Artgiancassa nella sfera pubblica dopo anni di controllo privato.

«Così lo Stato riafferma il proprio impegno nei confronti delle piccole e medie imprese. Saranno quasi 300 “Artigiancassa Point” a cui i piccoli imprenditori potranno rivolgersi per presentare esigenze e progetti e avviare le pratiche di finanziamento. Questa è la migliore risposta a un comparto spesso dimenticato per favorire sviluppo e occupazione, in linea con il programma di Fratelli d’Italia che è sempre stato dalla parte dell’economia reale del Paese».