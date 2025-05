I contatti sono continuamente costanti tra i vertici della Fidelis e il notaio Federico Ieva. Gli incontri proseguiranno già oggi e “partoriranno” per domani le modalità di acquisto delle quote societarie biancazzurre: 200 in totale, al costo unitario di 5000 euro. La sottoscrizione, stando alle ultime indicazioni, partirà invece nella giornata di venerdì ed è naturalmente finalizzata al tanto agognato aumento di capitale, passaggio fondamentale per il modo in cui verrà programmata la nuova stagione in Serie D. Di sicuro questa operazione andrà ad incidere sulla scelta dell’allenatore per il prossimo campionato nazionale. I due profili individuati dalla società rispondono sempre ai nomi di Massimo Pizzulli, reduce da cinque anni da favola alla guida del Martina, attenzionato anche da realtà extra-pugliesi di Serie C, e Giuseppe Scaringella, l’uomo che per due stagioni di fila, quelle più recenti, ha portato la Fidelis ai playoff. Non c’è ancora l’ufficialità, ma manca solo quella: ormai non ci sono dubbi su chi si occuperà del mercato biancazzurro. La scelta, infatti, è ricaduta su Gianni Califano. Nel segno della continuità, dunque. C’è accordo totale tra le parti, a prescindere dalla consistenza del progetto andriese. Toccherà a lui, nuovamente a lui, costruire il puzzle della Fidelis, casella dopo casella. L’organico della Fidelis, in virtù delle ultime rescissioni, comprende soltanto due elementi, entrambi difensori: Ciro Cipolletta e Michele Ferrara. La sensazione è che anche la loro eventuale permanenza al “Degli Ulivi” verrà ridiscussa con i diretti interessati, magari in base proprio alla scelta dell’allenatore.