La città di Andria e il suo bene patrimonio Unesco, Castel del Monte, sono stati protagonisti lo scorso 11 maggio all’Esposizione Universale di Osaka 2025 negli spazi del Padiglione Italia. In occasione della settimana dedicata alla Puglia, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione ha partecipato all’evento di promozione internazionale dedicato alla destinazione Puglia, con un focus sui siti regionali patrimonio dell’Unesco, tra cui appunto il maniero federiciano.

L’appuntamento nipponico ha permesso di far conoscere al mondo le bellezze del territorio andriese attraverso la proiezione di slides in lingua inglese (messe a disposizione dal Servizio Turismo e Marketing territoriale del Comune di Andria) che raccontano del Castello Patrimonio Unesco ma soprattutto del legame di Federico II con il territorio andriese, in particolar con il centro storico: si pensi all’effige apposta su Porta Sant’Andrea, ai sepolcri delle due mogli (Jolanda di Brienne e Isabella D’Inghilterra) custoditi dell’Imperatore nella Cattedrale di Andria.

«Un’azione finalizzata ancora una volta alla promozione e valorizzazione della nostra città – spiega l’Assessore alle Radici Cesareo Troia – perché diventi sempre più una destinazione turistica d’eccellenza nella Regione Puglia. La partecipazione di 30 tour operator e giornalisti giapponesi invitati da ENIT Giappone a questa vetrina internazionale di eccezionale rilevanza è un segnale di ulteriore crescita del territorio e di divulgazione delle bellezze storiche e architettoniche che contraddistinguono la città di Andria».