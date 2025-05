Ampia la partecipazione e tanto l’interesse dimostrato nel primo dei tre ConfAperitivo organizzati in questo nuovo ciclo di iniziative dalla Confcommercio. “Sinonimo del fatto che siamo sulla strada giusta e che stiamo offrendo spunti di riflessione su temi cari agli imprenditori locali”, commenta il presidente del gruppo giovani, Francesco Suriano.

Nel secondo appuntamento, si va avanti con la lettura dei numeri, ma con un approccio ancora più concreto e pragmatico per capire davvero, cioè, cosa raccontano i dati della propria azienda. Ospite del nuovo incontro sarà Anselmo Marella della responsabile commerciale Club & Cars che racconterà come leggere i numeri e come ha trasformato l’azienda, portando cambiamenti decisivi nelle strategie e nei risultati. Nel dettaglio la discussione verterà sui cosiddetti “indicatori chiave” da monitorare, sul bilancio e conto economico in versione “comprensibile”, sui dati e sulle sensazioni, ovvero quando i numeri guidano le giuste scelte. E, infine, l’esame di un caso reale: dall’analisi ai risultati. I moderatori della discussione saranno Virgilio Picca e Nicolò Scoditti, partner di Hybris Corporate Finance; Cosimo Di Bari e Giuseppe Gesualdo, associate Hybrid Corporate Finance.

L’appuntamento è in programma venerdì 23 alle ore 19.30 presso C.S.A. Srl, in viale della Costituzione ad Andria.

“Sono i benvenuti tutti coloro i quali vogliano capire, davvero, cosa raccontano i numeri della propria azienda”, aggiunge Suriano. “Perché per crescere, che è ciò che noi auspichiamo per le nostre imprese, c’è innanzitutto bisogno di consapevolezza e approfondimento”.

“Imprenditori, manager, professionisti e chiunque voglia gestire con più consapevolezza il proprio business. Tra un numero e l’altro, come sempre, un aperitivo e tante chiacchiere tra colleghi e professionisti”, conclude Claudio Sinisi, presidente Confcommercio di Andria.

L’ingresso è libero ma è necessario prenotare la propria presenza su https://forms.gle/zaCGoudEWzxyRmRY8 o scrivendo a [email protected]