Il Comune di Andria, destinatario delle risorse a valere sul “Fondo per l’Inclusione Sociale delle persone con disabilità – interventi a valenza sociale per persone affette da disturbi dello spettro autistico”, ha realizzato un laboratorio interscolastico denominato “Superheroes”, rivolto agli Istituti Comprensivi del territorio per promuovere l’inclusione fra gli alunni nel contesto “scuola”.

Il laboratorio ha previsto la realizzazione, per ciascun Istituto Comprensivo, di una maxi-tela raffigurante la propria mascotte dell’inclusione, che sarà esposta permanentemente presso i locali di ciascun istituto. Il giorno 20 Maggio 2025, presso l’istituto comprensivo Mariano – Fermi (plesso Fermi) alle ore 10.00, si terrà l’evento con la partecipazione di delegazioni di tutti gli istituti per la consegna delle maxi-tele ad ogni Istituto.

«Grazie al laboratorio “Superheroes” ogni Istituto, e pertanto ogni minore coinvolto nella realizzazione, pur essendo rappresentato da un’icona unica ed originale, ha contribuito alla creazione di un filo invisibile di collaborazione nell’ambito del contrasto alla discriminazione e della promozione dell’inclusione – spiega l’Assessora alla persona, Dora Conversano – Siamo contenti di aver promosso l’attuazione di progetti con l’interazione degli stessi bambini, progetti che sono finalizzati a creare una Scuola sempre più aperta, accessibile ed inclusiva».

Le attività, a cura dell’A.T.I. Cooperative Sociali Shalom – Vivere Insieme, ente gestore del Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica del Comune di Andria, sono state avviate il 07 Aprile 2025.