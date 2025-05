Deliberata dalla Giunta Comunale la nuova edizione 2025 dell’iniziativa R*Estate ad Andria.

Come già avvenuto per lo scorso anno, anche per questa estate l’Amministrazione Comunale punta all’allestimento di un cartellone sulla base di proposte progettuali che giungono dalla comunità cittadina.

Per questo l’Area Sviluppo Economico, Servizi di Promozione e Valorizzazione del Territorio, Istituzionali, Trasversali e Generali rende noto che è stato pubblicato Avviso per la presentazione di proposte progettuali di eventi turistici, folkloristici, musicali, ricreativi e promozionali. L’obiettivo è creare iniziative che possano coinvolgere il più possibile, con proposte di vario tipo che valorizzino l’offerta turistica della Città durante il periodo estivo (giugno/settembre) 2025.

Le proposte possono variare dai percorsi guidati animati o teatralizzati, esibizioni musicali, installazioni artistico-artigianali creative, letture e percorsi storico-turistici, performances in generale, laboratori, promozione di prodotti tipici, rassegne cinematografiche, concerti di musica live, esibizioni di danza, rievocazioni storiche, laboratori, attività ricreative, con l’obiettivo altresì di valorizzare principalmente alcune piazze e/o luoghi del Centro Storico e delle periferie o luoghi della città solitamente idonei agli eventi di pubblico spettacolo sempre attraverso il coordinamento istituzionale.

Le proposte possono essere avanzate da soggetti e professionalità presenti sul territorio, promuovendo un percorso di condivisione con il COMUNE DI ANDRIA, in particolare con associazioni, scuole, parrocchie, attività commerciali, strutture/associazioni ricettive e/o ricreative, comitati di quartiere, operatori delle imprese creative ecc. che, a vario titolo, perseguono le medesime finalità di diffusione della promozione territoriale, recupero delle tradizioni locali e sviluppo sostenibile e turistico della città, anche al fine di stimolare e incentivare la crescita di professionalità legate alle risorse territoriali e mettere in rete idee e competenze, realizzando connessioni concrete fra e con gli operatori di settore.

Per partecipare, gli interessati devono far pervenire la proposta progettuale entro le ore 24:00 del 30 MAGGIO 2025, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [email protected].

Alla PEC dovranno essere allegate, debitamente compilate e firmate, la domanda di partecipazione (ALLEGATO A), la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione (ALLEGATO B) pubblicate unitamente al presente avviso. Tutti i dettagli e la modulistica sono sul sito del Comune di Andria.