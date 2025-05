Da essere una ricerca storica sulla Resistenza, il progetto ha prodotto scoperte sorprendenti ed inedite. L’incontro, avvenuto all’Itt O. Jannuzzi di Andria, nel quale gli studenti delle classi quinte hanno presentato un sito web dedicato ai partigiani che hanno fatto la Resistenza al Sud, ha prodotto risultati che sono andati oltre le aspettative.

Ai 250 partigiani della BAT, censiti da una preliminare ricerca fatta dal prof. Roberto Tarantino dell’ANPI BAT, si sono aggiunte foto, testimonianze e ricerche che qualche studente ha prodotto scavando nell’archivio storico familiare dei nonni e bisnonni.

La storia della Resistenza del Sud prende così sempre più forma e si arricchisce di pagine importanti ed utili alla storia attuale.

Il dirigente prof. Giuseppe Monopoli: “Rivitalizzare la memoria della Resistenza italiana attraverso esperienze formative interattive e tecnologiche come la creazione di un sito web, arricchito di contenuti storici, crea una combinazione perfetta tra passato e futuro e fa dei nostri studenti i protagonisti del futuro, capaci di trarre lezioni etiche e civiche applicabili al presente”.

Gli studenti delle classi quinte hanno non solo presentato il primo sito web che contiene le informazioni sulla vita dei partigiani della BAT, durante la Resistenza, ma lo hanno anche arricchito di numerose informazioni storiche. “Ritengo – afferma il prof. Tarantino – che il lavoro fatto dagli studenti dell’ITT Onofrio Jannuzzi, in collaborazione con l’ANPI Barletta Andria Trani, sia estremamente importante oltre che innovativo. Gli studenti non solo hanno conosciuto le storie poco note dei nostri partigiani, ma hanno saputo farsene padroni e diventarne divulgatori. Grazie a loro tante persone, non solo del territorio, potranno finalmente comprendere quale fu il contributo che il Sud e le nostre città diedero alla Lotta di Liberazione. Ritengo importante, anche, sottolineare un ulteriore aspetto tutt’altro che secondario: l’iniziativa si è aperta alla collaborazione di altri istituti della provincia; quest’ anno al Liceo Scientifico Cafiero di Barletta e, in futuro, ad altre scuole, fino a comporre un quadro completo del partigianato dell’intera provincia BAT”.

Si tratta di un lavoro inedito, approfondito e frutto di accurate ricerche che spesso nei libri di testo di Storia, diffusi nelle scuole, si riduce al racconto in pochi paragrafi.

Il sito web al quale è possibile accedere per consultare le notizie sulla Resistenza dei partigiani della BAT è: http://partigianibt.infinityfreeapp.com