113mila euro per “Bici in comune”. E’ questa la nuova dotazione finanziaria in arrivo per il Comune di Andria per sostenere un nuovo progetto di mobilità sostenibile e per il benessere fisico. L’iniziativa “Bici in Comune” è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute e dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. I comuni ammessi a finanziamento, con i 12,6 milioni di euro stanziati dal Governo, hanno avanzato proposte per la promozione della mobilità ciclistica, con la bici vissuta come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a progetti per riqualificare o potenziare percorsi ciclabili, così come azioni per la promozione del cicloturismo, la valorizzazione del territorio e il coinvolgimento delle scuole. Andria è la sola città della Puglia ammessa, con il progetto “PEDALA FRA’… SPORT, CIBO E CULTURA”.

A lavorare su questo progetto sono stati l’Assessorato alla Sicurezza con delega alla mobilità e l’Assessorato alla Bellezza con delega allo Sport. Obiettivo del progetto è l’incentivazione della ‘‘mobilità ciclabile’’ e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile (per il collegamento scuola-casa, casa-impianto sportivo, casa-lavoro), nonché in favore di progetti, sempre legati all’uso della bicicletta, che abbiano ricadute positive in termini di valorizzazione del territorio, attraverso la promozione della cultura, dell’enogastronomia e delle eccellenze locali.

«Si tratta di una progettualità che guarda contemporaneamente alla parte strutturale, quindi piste ciclabili e percorsi per incentivare l’uso della bicicletta – spiega l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – ma guarda anche alla parte formativa attraverso percorsi culturali, il nostro obiettivo è promuovere uno stile di vita sostenibile e salutare, attivando un processo formativo ed eventi culturali che esaltino la bellezza della nostra città e la gioia di muoversi in bicicletta, riducendo l’impatto ambientale e valorizzando la mobilità dolce. Uniamo arte, cultura e sport per creare una comunità più consapevole e attiva, dove la bicicletta diventa strumento di scoperta, di crescita e di rispetto per l’ambiente».

Ma vi è di più. Sono state avanzate anche idee per la riqualificazione e messa in sicurezza di piste ciclabili e di percorsi cicloturistici esistenti, mediante interventi di apposizione di segnaletica verticale/orizzontale, di illuminazione, di abbattimento delle barriere architettoniche, di installazione cordoli di separazione, di installazione di dispositivi conta accessi, al fine di renderle maggiormente inclusive e adatte alla fruizione anche da parte dei soggetti con disabilità, degli anziani e dei bambini di tutte le età.

«E’ una iniziativa finalizzata a promuovere l’uso della bicicletta – spiega l’Assessore alla Sicurezza Pasquale Colasuonno – al fine di ridurre l’utilizzo del mezzo privato motorizzato a favore di modalità di trasporto orientate alla salvaguardia dell’ambiente ed al miglioramento della salute dei cittadini. A breve ci saranno novità anche sul progetto del Pin Bike che torna con novità accattivanti per tutti, in particolare per i più giovani».